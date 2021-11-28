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Son dakika: Beşiktaş'ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın istifa etti mi? İşte yanıtı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
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Son dakika: Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın istifa etti mi? İşte yanıtı

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de art arda alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş'ta kriz masası oluşturuldu. Sergen Yalçın son olarak oynanan ve 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası istifa sinyali vermişti. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasındaki toplantı sona erdi. İşte toplantıdan çıkan kararlar...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ... Siyah beyazlılar, son olarak Giresunspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş yönetimine istifasını sunacağı ifade edilmişti.

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki kritik toplantı sona erdi. İşte kritik toplantıdan çıkan kararlar...

29 Kasım Pazar günü Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasında kritik bir toplantı yapıldı.

Bu görüşme sonrasında Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı.

EMRE KOCADAĞ KONUŞTU
Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ da kritik toplantı sonrası konuştu. Kocadağ, "Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz." açıklamasını yaptı.

"KADRO DIŞI TALEBİ OLMADI"

'Kadro dışı kalan oyuncular olacak mı?' şeklinde gelen soruya Kocadağ, "Şu an için o konular gündemde değil. Bu hocanın inisiyatifinde. Bize böyle bir talep gelmedi." cevabını verdi.

"İNANCIMIZ VAR, ÇIKACAĞIZ"

"Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı bir takım var, iyi takviyeler var." diyerek sözlerini sürdüren Kocadağ, "Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay değil. Hoca da üzüntülü. Hocamıza güveniyoruz. İnancımız var. Buradan elele camiamızla beraber çıkacağız." ifadelerin ikullandı.

"BİZ HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ"

Emre Kocadağ, "Başkanımız dün bunları belirtti. Biz sene başında nasıl, Sergen Yalçın ilk geldiğinde nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece biz onun arkasındayız. Biz nedenler üzerinde durduk. Hocamızın bizden beklentisi nedir o konular tartıştık. Biz hocamıza, futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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