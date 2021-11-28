Son dakika: Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın istifa etti mi? İşte yanıtı

"KADRO DIŞI TALEBİ OLMADI"

'Kadro dışı kalan oyuncular olacak mı?' şeklinde gelen soruya Kocadağ, "Şu an için o konular gündemde değil. Bu hocanın inisiyatifinde. Bize böyle bir talep gelmedi." cevabını verdi.

"İNANCIMIZ VAR, ÇIKACAĞIZ"

"Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı bir takım var, iyi takviyeler var." diyerek sözlerini sürdüren Kocadağ, "Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay değil. Hoca da üzüntülü. Hocamıza güveniyoruz. İnancımız var. Buradan elele camiamızla beraber çıkacağız." ifadelerin ikullandı.