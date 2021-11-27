Son dakika: Beşiktaş-Giresunspor CANLI ANLATIM

SON DAKİKA: Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u konuk ediyor.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın CANLI ANLATIMINI ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Umut, Necip, Vida, Rosier, Pjanić, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Diabate, Suleymanov, Balde.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR!

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

WELINTON SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza Cumartesi oynanacak maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER KADRODA YOK?

Beşiktaş'ta Giresunspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncu kadroya alınmadı.

Tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin dışında, genç yıldız Rıdvan Yılmaz da kadrodan çıkartılan diğer bir isim oldu.

Sezon başında transfer edilen isimlerden Salih Uçan ile birlikte bir diğer genç futbolcu Serdar Saatçi de Giresun maçında yok.