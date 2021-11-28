Son dakika: Galatasaray'ın eski başkanı vefat etti | Mustafa Cengiz kimdir
Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Cengiz'in vefat haberi sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başta Türkiye Futbol Federasoynu (TFF) Fenerbahçe, Başiktaş ve Trabzonspor olmak üzere spor camiası art arda taziye mesajları yayınladı. Cengiz döneminde 2. Başkan olarak görev alan Abdurrahim Albayrak ise "Her gün hastanedeydik yanındaydık. Son bir kaç gündür bitkisel hayata girdi. Bugün de hayata gözlerini yumdu. Hep Galatasaray'ı soruyordu. Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu." ifadelerini kullandı.
Son dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti. Üzücü haberi veren Galatasaray Üyesi Teoman Kadıoğlu, "Beklenen üzücü vefat haberi geldi, geçmiş dönem Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'i kaybettik. Ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki Başkanımız Sn.Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.
Önceki Başkanımız Sn.Mustafa Cengiz'i kaybettik.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) November 28, 2021
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/xfpXCEY6Jl
GALATASARAY'DAN MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMASI
Galatasaray, Cengiz'in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI
Beşiktaş, Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.
TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY CAMİASINA TAZİYE MESAJI
Trabzonspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
TFF'DEN (TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU) TAZİYE MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulübünün bir önceki dönem başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
ABDURRAHİM ALBAYRAK KONUŞTU: HER GÜN YANINDAYDIK
Cengiz'in hastalığıyla ilgili olarak ise Albayrak, "Her gün hastanedeydik yanındaydık. Son bir kaç gündür bitkisel hayata girdi. Bugün de hayata gözlerini yumdu. Hep Galatasaray'ı soruyordu. Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu. Hatta en son 'Abdurrahim, iyi ki; Galatasaray'ın borçlarını TL'ye çevirmişiz. Galatasaray'ı çok büyük bir yükten kurtarmışız. Ne mutlu bize' dedi.
Hakikaten sevgili başkanım ne mutlu bize. Galatasaray'ı hakikaten çok büyük bir külfetten, döviz kurundan kurtardık. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.
SPOR CAMİASININ ARDINDAN SİYASİLERDEN DE PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI GELDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN MUSTAFA CENGİZ PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabı üzerinde taziye mesajı paylaştı. Bakan Koca mesajında; Ağır sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir tedavi görmekte olan Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MUSTAFA CENGİZ MESAJI
Bakan Soylu mesajında; "Galatasaray Kulübü'nün vefat eden Eski Başkanı Mustafa Cengiz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaraycamiasına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
Mustafa Cengiz 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Gaziantep Lisesi'nin ardından Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye) bitiren Cengiz, Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak çalıştı ve TANSA Genel Müdürlüğü yaptı.
12 Eylül Darbesi'nden sonra memuriyetten ayrılan Cengiz, Türkiye Akaryakıt Bayileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık görevini yürüttü. 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı olan Cengiz, petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketlerini yönetti. Bir dönem TFF Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yapan Cengiz'in döneminde Galatasaray 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon oldu, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.
Cengiz görevini 22 Haziran 2021'de Burak Elmas'a devretti.
SAĞLIK SORUNLARI
Mustafa Cengiz, 7 Mayıs 2020'de 10 saat süren bir beyin ameliyatı oldu. 18 Mayıs'ta ise mide kanaması sebebiyle ikinci kez ameliyat edildi. 10 Ağustos 2021'de düzenleyeceği basın toplantısı iptal edilen Cengiz hastaneye kaldırıldı ve beyninde tümör tespit edildi. 2 Eylül 2021'de yoğun bakıma alınan Cengiz, bugün vefat etti.
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