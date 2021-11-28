Son dakika: Galatasaray’ın eski başkanı vefat etti | Mustafa Cengiz kimdir

ABDURRAHİM ALBAYRAK KONUŞTU: HER GÜN YANINDAYDIK

Cengiz'in hastalığıyla ilgili olarak ise Albayrak, "Her gün hastanedeydik yanındaydık. Son bir kaç gündür bitkisel hayata girdi. Bugün de hayata gözlerini yumdu. Hep Galatasaray'ı soruyordu. Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu. Hatta en son 'Abdurrahim, iyi ki; Galatasaray'ın borçlarını TL'ye çevirmişiz. Galatasaray'ı çok büyük bir yükten kurtarmışız. Ne mutlu bize' dedi.

Hakikaten sevgili başkanım ne mutlu bize. Galatasaray'ı hakikaten çok büyük bir külfetten, döviz kurundan kurtardık. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.