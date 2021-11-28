Fenerbahçe’de Pelkas sevinci! 2 talibi var

SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI

Sabah'ın haberine göre Pelkas, o istatistikleri şimdilerde mumla arıyor. Bu sezon ligin ilk 4 maçını omuz sakatlığı nedeniyle kaçıran Yunan yıldız, sonrasında ise sadece 3 kez 11'de sahaya çıkabildi. Son olarak Olympiakos maçında 11'de olması beklenen oyuncu yine yedek soyundu.