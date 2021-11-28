Fenerbahçe'de Pelkas sevinci! 2 talibi var
Fenerbahçe'de geldiği sezonu mumla aratan Pelkas'ın kötü performansı sürüyor. Sarı loacivertli teknik ekibin ardından yönetim de Pelkas'ın biletini kesti. Pelkas'a 2 talibin olması Fenerbahçe'nin işlerini kolaylaştırdı.
Fenerbahçe'de herkes Dimitris Pelkas'taki değişimi konuşuyor. Geçtiğimiz sezon 5 Ekim 2020'de kulübe imza atan Yunan yıldız, o günden sonra forma giyebileceği 38 lig maçının 32'sinde görev yapmış ve 30'unda ise 11'de sahaya çıkmıştı.
Kaçırdığı 3 maçta sakat, birinde ise cezalı olan 28 yaşındaki oyuncu, 7 gol 8 asistle F.Bahçe'de skora en fazla etki eden ikinci oyuncu olmayı başardı.
SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI
Sabah'ın haberine göre Pelkas, o istatistikleri şimdilerde mumla arıyor. Bu sezon ligin ilk 4 maçını omuz sakatlığı nedeniyle kaçıran Yunan yıldız, sonrasında ise sadece 3 kez 11'de sahaya çıkabildi. Son olarak Olympiakos maçında 11'de olması beklenen oyuncu yine yedek soyundu.
Geçen sezon kritik golleri ve asistleriyle taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli futbolcu, bu sezon skora etki edemedi. Avrupa'da şans bulduğu 5 maçta da beklentileri karşılamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıklama geldi! Zerrin Özer sağlık durumu nasıl, kaç yaşında? Zerrin Özer son durum nedir?
- Altın yorumları heyecan yarattı! Gram altın alanların gözü kulağı o grafikte! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
- Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşındaydı? Tarık Kesekçi biyografisi nasıl?
- Yüzde 30 formülünde çalışanlara 2,998 TL artış! Tavan 11 bin TL olacak! İşçilerin eli rahatlayacak!
- iPhone 11-12-13 fiyatları ne kadar? Apple yeni zamlı iPhone fiyat listesini açıkladı! iPhone kaç lira oldu?
- EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!
- 6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- AÖF sonuçları 2021! AÖF 1. vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi...
- Ehliyet harcı 2022 ne kadar oldu? A – B sınıfı 2022 ehliyet harç fiyatları kaç TL? İşte yeni ehliyet harç ücreti…
- Ford Rakun fiyatı ne kadar olacak? Ford Rakun Pro2 Pro3 fiyatları ve özellikleri!
- Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…
- Müslüme son dakika annesi kimdir, ne oldu? Müslüme kaç kardeşi var? Müslüme Yağal’ın anne ve kardeşleri için açıklama…