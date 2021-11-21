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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay cevap: 1905 numaralı oyuncu elendi!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay cevap: 1905 numaralı oyuncu elendi!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligde son 4 maçını kazanamayan Sarı Lacivertliler bu galibiyetle derin bir nefes aldı. Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarların hazırladığı Squid Game koreografisine Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından olay bir yanıt geldi.

Galatasaraylı taraftarlar maç öncesi son ayların en çok takip edilen dizisi Squid Game'i tasvir ettikleri bir koreografi hazırlamıştı.

Sarı Kırmızılılar koreografide ''hazırsanız oyuna başlıyoruz'' demişti.

Derbiyi 2-1 kazanan Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Galatasaray'a yanıt geldi. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, ''1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti.'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray 3 Fenerbahçe ise 6 futbolcu... GALATASARAY 3 FENERBAHÇE İSE 6 FUTBOLCU...
Galatasaray taraftarından Squid Gameli koreografi GALATASARAY TARAFTARINDAN SQUİD GAMELİ KOREOGRAFİ
Fenerbahçe’den derbi zaferi FENERBAHÇE'DEN DERBİ ZAFERİ

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