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Galatasaray 3 Fenerbahçe ise 6 değişikle derbiye çıktı

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Giriş Tarihi: 21.11.2021
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Galatasaray 3 Fenerbahçe ise 6 değişikle derbiye çıktı

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı. Öte yandan Fenerbaçe'de 6 isim ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'inde 3 değişikliğe yaptı.

Terim; Ryan Babel, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ın yerine Patrick van Aanholt, Morutan ve Sofiane Feghouli'ye görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ile Mbaye Diagne bekledi.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM İLK KEZ...

Fenerbahçe'de 6 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerde 6 isim ilk kez ezeli rekabette forma heyecanı yaşadı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu.

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