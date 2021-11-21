Derbi mağlubiyetinin ardından Galatasaray'dan flaş hamle! Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'in maç raporunu isteyeceğini söyledi. G.Saray Başkanı Elmas, ''Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Ayrıca MHK Başkanı'nın da katılmasını isteyeceğim ve Halil Umut Meler'in maç raporunun açıklanmasını isteyeceğim. Zaten bazı hakemlerin raporlarını bazı kulüplere el altından veriyorlar." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yarın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan randevu isteyerek oraya gideceğim. MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Halil Umut Meler'in maç raporunun açıklanmasını da isteyeceğim. Bazı kulüplere verildiğini biliyoruz. Biz de bu raporların kamuoyuyla paylaşılmasını isteyeceğiz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini hepimiz görmüş olacağız" dedi.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nef Stadyumu Basın Toplantısı Odası'nda açıklama yapan Elmas, oynanan karşılaşma ve hakem yönetimi hakkında genel bir değerlendirmede bulunarak, "Benim çok medya karşısına çıkma huyum yok, çok sevmem. Mümkün olduğu kadar az çıkmak istiyorum. Öncelikle Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Sezon başından beri, son derece yapıcı bir üslupla, Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan, Galatasaray'ın önderliğinde çıkması için uğraşıyoruz. Rakiplerimizi dostane tavırla kendi yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Fakat sistemi değiştirme çabalarımız, çürümüş zihniyet tarafından engellenmeye çalışılıyor. MHK hakkında uzun zamanda bir sistem değişikliği çabası içindeyiz. Yeni MHK başkanı seçildiğinde tebrik ettik. Bugün Nef Stadyumu'nda; çok, çok, çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin ediyorduk. Bu hakemimizin daha önce de burada bazı performansları var. Tahmin etmemize rağmen, iyi niyetli bir şekilde şans verdik. Fakat gördük ki art niyetli, takımı yavaşlatmaya çalışan, teknik direktörümüz ve oyuncularımıza kart vermeye yönelik bir hakem performansı vardı. Çok üzgünüm, sezon başından beri direndim. Türk sporu hak ettiği yere gelsin, bu kirli zihniyet Türk sporunda hakim olmasın istedik. Yarın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan randevu isteyerek oraya gideceğim. MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Halil Umut Meler'in maç raporunun açıklanmasını da isteyeceğim. Bazı kulüplere verildiğini biliyoruz. Biz de bu raporların kamuoyuyla paylaşılmasını isteyeceğiz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini hepimiz görmüş olacağız. Gözlemcilerin de performansını değerlendirme şansı bulacağız. Bugün Galatasaray'ın stadına gelen TFF yetkilisi, burada nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Böyle üyeleri buraya göndermeyin, biz ev sahipliği yapmayacağız. Fenerbahçe Kulübü'ne iyi bir ev sahipliği yaptık. Bunu bizim stadımızda bize kimse yapamaz. Ali Koç başkan da bizimle beraber iyi niyetli bir şekilde ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra yedek kulübesinin bizim tribünümüze gelmesi iyi bir şey olmamıştır zannediyorum. Çok genç bir takımımız var. Bu maç bir kayıp olabilir ama biz geleceğe çok umutla bakıyoruz. Biz hocamızla ve oyuncularımızla beraber daha iyi olacağız ve Türk sporunun öncüsü olacağız" dedi.
"BU TÜR İYİ NİYETLİ OLMAYAN HAREKETLER, TÜRK SPORUNUN PROBLEMİ"
Hakem hatalarının sadece kendilerine yapılmadığını vurgulayan Elmas, "Genel olarak çok, çok, çok kötü yönetti. Saha ve seyirci avantajını kullanmasını engelleyecek bir yorum sergiledi. Bunu iyi niyetli yaptığını düşünmüyorum. Bunlar hakem hatası olmaktan çıkıp bir projenin parçası oluyor. Hepimiz gördük. Bizim oyunumuzu etkiledi. Rakibimizin galibiyetine hiçbir gölge düşürmek istemeyiz. Rakibimize de hatalar yaptı. Rakiplerimizin de sahalarında böyle hatalar oldu. Yarın diğer başkanlar da TFF ve MHK ile yapacağımız toplantıya davet edeceğim. Hep birlikte gidelim. Bu tür iyi niyetli olmayan hareketler Türk sporunun problemi. Hepimize olan şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada görevli olan TFF yetkilisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Elmas, "Haddini bilmedi diyelim. Daha fazla anlatmayayım, yarın kendi yüzlerine söyleyeceğim. TFF'nin içerisinde mevcut düzenden rahatsız olmayan, bunun iyi bir düzen olduğunu düşünen üyeler var. Bunun gibi üyelerin bu stada girmemesi için elimden geleni yapacağımı söylemek isterim" şeklinde konuştu.
"ÇAMURDAN BESLENEN ARKADAŞLAR VAR"
Fenerbahçe mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışından kopmadıklarının altını çizen başkan Elmas, "Biz ligde hala aynı yarışın içerisindeyiz. Bir mağlubiyet bizi bu yarıştan koparmaz. Çok genç ve çok inandığımız bir takımımız var. Bu takım en az 5-6 sene beraber oynayacak. Yeni takviyelerle beraber. ligde ve Avrupa'da tepeye oynayan bir takım yaratma amacımız var. Burada tek maç üzerinden sezonu ve geleceği değerlendirmesi bu bakış açısının tersine olur. Hem Türk futbolunun hem de Galatasaray'ın geleceğini değiştirmekte çok samimiyiz. Benim en büyük korkum, sistemin bizi engellemeye çalışmasıydı. Bu sistemin parçası olan insanlar bunun değişmesini istemiyorlar. Çamurdan beslenen arkadaşlar var. Biz ya bu sistemi değiştireceğiz ya da bu sistem bizi yiyecek. Umarım biz bu sistemi değiştiririz" açıklamasında bulundu.
"BU KURULLARDAN MEMNUN OLAN KİMSE YOK HERHALDE"
Türk futbolundaki sistemi değiştirmek için bütün kulüplerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Burak Elmas, şöyle konuştu:
"Sadece Galatasaray'ın aleyhinde değil bu kararlar. Bu kurullardan memnun olan kimse yok herhalde. Bazen Galatasaray'a, bazen Fenerbahçe'ye birtakım şeyler yaparak kavga ortamını beslemek istiyorlar. Eğer sistemsel bazı şeyler düzelmezse, bunları da diğer kulüp başkanlarıyla açıkça konuşacağız ve değiştireceğiz. Oyuncumuza verilecek cezanın pazarlığını benimle yapmaya çalışan kulüp başkanı oldu. Bugünkü hakem performansı, hakemin gününde olmaması değildir. Evinde Galatasaray'ı ezmek, hızını kesmek, bunların hepsi oyunun parçası. Her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar. Bu sistemi onlara teslim etmeyeceğiz. Türk futbolunun bugüne kadar değer kaybının müsebbibi olanlar, Türk futbolunun geleceği olmayacak."
"BUGÜN MAÇI YÖNETEN HAKEMİN RAPORUNUN KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASI LAZIM"
Federasyonun içinde bulunduğu sistemde kimsenin başarılı olamayacağını aktaran Elmas, "Bundan sonra rahat bırakmayacağın hiçbirini. Tüm kulüp başkanlarıyla şeffaf yapacağım. O kadar aleni yapılıyor ki, bunların şeffaf yapılması lazım. Türk futbolunun samimiyetle geleceğini bu kirli aktörlerden kurtarmak istiyoruz. Türk futbolundaki gelirlerin nereye geldiği ortada. Bu sistem içerisinde çok mücadele etmemiz gerekiyor. İsimler değil, sistemin değişmesini istiyoruz. Spordan temizlenmesini istiyoruz bu aktörlerin. Bu sistemde hiçbir isim başarılı olamaz. Bugün maçı yöneten hakemin, muhakkak raporunun açık ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması lazım. İstedikleri zaman, istedikleri kulüp başkanına bu raporları servis ediyorlar. Benim yanımda, federasyonunun karşısında, maç raporunu okuyan başkan oldu. Kötü niyetli, Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı pozitif şeyleri zedelemeye çalışanların karşısında olacağız" dedi.
"DİĞER KULÜP BAŞKANLARININ DA BENİMLE GELMESİNİ İSTEYECEĞİM"
TFF ile yapacağı toplantıya diğer kulüp başkanlarını da davet edeceğini açıklayan Elmas, "Tüm takımların hakkını koruyan, şeffaf davranan aktörlere ihtiyacımız var. Yarın sabah arayacağım, diğer kulüp başkanlarımızın da benimle gelmesini isteyeceğim. Bunun sorumlularını temizlemek istiyoruz. Aile ilişkileri, korunan arkadaşlar, BAL'da maç yönetirken henüz orada hakemliği bırakan arkadaşlarımız var. Bunu temizlememiz gerekiyor. Bizim iyi niyetli bir şekilde uğraştığımız birlik beraberlik ve sükunet projesi böyle kötü niyetli bir yönetim sayesinde sekteye uğradı" diye konuştu.
Elmas, taraftarın sahaya yabancı madde atmasıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın kendi stadında sahaya yabancı madde atılma hakkı yok. Herkes takımı destekler, protesto eder, sahaya yabancı madde atmaz, ben kabul etmiyorum" açıklamasında bulundu.
Yayıncı kuruluşun bugünkü maçtaki çekim açılarına da değinen Burak Elmas, "Yayıncı kuruluş bugün bizim maçta detaylı çekimler yaptı, birçok maçta görmüyoruz. Bunların devamını diliyoruz. Bugün bir yakın çekim gördüm, çimlerin arasına kadar giren bir zoom yapmışlar. Bu kadar şeffaflarsa, tüm statlarda aynı şeffaflıkta davranmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN OYUNUNA BUGÜN MÜDAHALE EDİLDİ"
Hakemin bugünkü performansını Beşiktaş maçındaki hakem performansı ile karşılaştıran başkan Elmas, "Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim ama oradaki maçta bizim performansımızı hakemin, bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Galatasaray önce kendi yaptıklarına bakar, hatalarını düzeltir. Hep doğruyu bulmuş bir camiayız. Bizi başarıya götüren davranış biçimi budur. Galatasaray'ın oyununa bugün müdahale edildi. Beşiktaş maçında da hatalar yapıldı ama bu seviyede bir müdahale yoktu" şeklinde konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu ibra etme konusunda çekimser kaldıklarını söyleyen Elmas, "İbra etmedik, çekimser kaldık. Bu çok söyleniyor. Geldiğimiz zaman biz federasyonla birtakım konuların değişmesi gerektiğiyle ilgili mutabık kaldık. İbra ettiysek de söyleriz, sebebini açıklarız" cümlelerini kullandı.
Öte yandan başkan Elmas, "Takımımın, teknik heyetimin ve projemizin sonuna kadar arkasındayız. Hocamın kendisine sorarsınız, o da en güzel cevabı verir. Projemizle ilgili başında ne kadar heyecanlıysak, bugün de aynı şekilde heyecanlıyız" diyerek sözlerini noktaladı.
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