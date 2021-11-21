Derbi mağlubiyetinin ardından Galatasaray’dan flaş hamle! Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı

"BU KURULLARDAN MEMNUN OLAN KİMSE YOK HERHALDE"

Türk futbolundaki sistemi değiştirmek için bütün kulüplerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Burak Elmas, şöyle konuştu:

"Sadece Galatasaray'ın aleyhinde değil bu kararlar. Bu kurullardan memnun olan kimse yok herhalde. Bazen Galatasaray'a, bazen Fenerbahçe'ye birtakım şeyler yaparak kavga ortamını beslemek istiyorlar. Eğer sistemsel bazı şeyler düzelmezse, bunları da diğer kulüp başkanlarıyla açıkça konuşacağız ve değiştireceğiz. Oyuncumuza verilecek cezanın pazarlığını benimle yapmaya çalışan kulüp başkanı oldu. Bugünkü hakem performansı, hakemin gününde olmaması değildir. Evinde Galatasaray'ı ezmek, hızını kesmek, bunların hepsi oyunun parçası. Her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar. Bu sistemi onlara teslim etmeyeceğiz. Türk futbolunun bugüne kadar değer kaybının müsebbibi olanlar, Türk futbolunun geleceği olmayacak."

"BUGÜN MAÇI YÖNETEN HAKEMİN RAPORUNUN KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASI LAZIM"

Federasyonun içinde bulunduğu sistemde kimsenin başarılı olamayacağını aktaran Elmas, "Bundan sonra rahat bırakmayacağın hiçbirini. Tüm kulüp başkanlarıyla şeffaf yapacağım. O kadar aleni yapılıyor ki, bunların şeffaf yapılması lazım. Türk futbolunun samimiyetle geleceğini bu kirli aktörlerden kurtarmak istiyoruz. Türk futbolundaki gelirlerin nereye geldiği ortada. Bu sistem içerisinde çok mücadele etmemiz gerekiyor. İsimler değil, sistemin değişmesini istiyoruz. Spordan temizlenmesini istiyoruz bu aktörlerin. Bu sistemde hiçbir isim başarılı olamaz. Bugün maçı yöneten hakemin, muhakkak raporunun açık ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması lazım. İstedikleri zaman, istedikleri kulüp başkanına bu raporları servis ediyorlar. Benim yanımda, federasyonunun karşısında, maç raporunu okuyan başkan oldu. Kötü niyetli, Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı pozitif şeyleri zedelemeye çalışanların karşısında olacağız" dedi.

"DİĞER KULÜP BAŞKANLARININ DA BENİMLE GELMESİNİ İSTEYECEĞİM"

TFF ile yapacağı toplantıya diğer kulüp başkanlarını da davet edeceğini açıklayan Elmas, "Tüm takımların hakkını koruyan, şeffaf davranan aktörlere ihtiyacımız var. Yarın sabah arayacağım, diğer kulüp başkanlarımızın da benimle gelmesini isteyeceğim. Bunun sorumlularını temizlemek istiyoruz. Aile ilişkileri, korunan arkadaşlar, BAL'da maç yönetirken henüz orada hakemliği bırakan arkadaşlarımız var. Bunu temizlememiz gerekiyor. Bizim iyi niyetli bir şekilde uğraştığımız birlik beraberlik ve sükunet projesi böyle kötü niyetli bir yönetim sayesinde sekteye uğradı" diye konuştu.

Elmas, taraftarın sahaya yabancı madde atmasıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın kendi stadında sahaya yabancı madde atılma hakkı yok. Herkes takımı destekler, protesto eder, sahaya yabancı madde atmaz, ben kabul etmiyorum" açıklamasında bulundu.

Yayıncı kuruluşun bugünkü maçtaki çekim açılarına da değinen Burak Elmas, "Yayıncı kuruluş bugün bizim maçta detaylı çekimler yaptı, birçok maçta görmüyoruz. Bunların devamını diliyoruz. Bugün bir yakın çekim gördüm, çimlerin arasına kadar giren bir zoom yapmışlar. Bu kadar şeffaflarsa, tüm statlarda aynı şeffaflıkta davranmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN OYUNUNA BUGÜN MÜDAHALE EDİLDİ"

Hakemin bugünkü performansını Beşiktaş maçındaki hakem performansı ile karşılaştıran başkan Elmas, "Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim ama oradaki maçta bizim performansımızı hakemin, bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Galatasaray önce kendi yaptıklarına bakar, hatalarını düzeltir. Hep doğruyu bulmuş bir camiayız. Bizi başarıya götüren davranış biçimi budur. Galatasaray'ın oyununa bugün müdahale edildi. Beşiktaş maçında da hatalar yapıldı ama bu seviyede bir müdahale yoktu" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu ibra etme konusunda çekimser kaldıklarını söyleyen Elmas, "İbra etmedik, çekimser kaldık. Bu çok söyleniyor. Geldiğimiz zaman biz federasyonla birtakım konuların değişmesi gerektiğiyle ilgili mutabık kaldık. İbra ettiysek de söyleriz, sebebini açıklarız" cümlelerini kullandı.

Öte yandan başkan Elmas, "Takımımın, teknik heyetimin ve projemizin sonuna kadar arkasındayız. Hocamın kendisine sorarsınız, o da en güzel cevabı verir. Projemizle ilgili başında ne kadar heyecanlıysak, bugün de aynı şekilde heyecanlıyız" diyerek sözlerini noktaladı.