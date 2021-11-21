Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde istedikleri sonuçları alamayan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe galip gelerek bambaşka bir havaya girmek istiyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı anlatım...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak. Dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Çağlar Uyarcan üstlenecek. Kritik karşılaşmada VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Morutan.
Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Filip Novak, Miha Zajc, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berisha.
HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 121 maç yönetti. Bu maçların 55'ini ev sahibi takımlar, 43'ünü ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise beraberlikle noktalandı. Meler, mücadelelerde 579 sarı kart ve 39 kırmızı kart gösterdi. Meler, kariyerinde maç başına 4,98 sarı kart ve 0,29 kırmızı kart ortalamalarına sahip bulunuyor.
SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE
Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.
GALATASARAY FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHASINDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.
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