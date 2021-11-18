Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray derbisi mesajı

Golün futbolun meyvesi olduğunu ve herkesin derbide gol atmak istediğini de aktaran Mert Hakan, tüm takımın golden önce galibiyeti istediğini ve bundan dolayı herkesin birbirini gol için motive ettiğini belirtti.

Mert Hakan, derbide taraftarları her zaman yanlarında hissedeceklerini de vurgulayarak, "Biz hep birlikteyiz. Takım olarak odaklandığımız tek şey, kazanıp onları mutlu etmek. İnşallah kazanmak istiyoruz. Sezon başı 2 kere sakatlık yaşadım. Şu anda da daha henüz iyi performans sergilediğimi söylemek için erken. Süreklilik gerekiyor. Her geçen gün performansımın üzerine koyarak Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.