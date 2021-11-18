Son dakika | Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

REKABETTEKİ 394'NCÜ RANDEVU

Mücadele Pazar günü 19'da başlayacak. İki takım arasındaki kıyasıya rekabette şu ana kadar 393 maç oynandı. Şu ana kadar mücadelelerde Fenerbahçe 146, Galatasaray ise 124 galibiyet aldı. 123 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATSARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatsaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 13'ncü haftasında bir araya gelecek. 21 Kasım Pazar günü oynanacak derbi mücadelesi 19.00'da başlayacak. Derbi BeINSports 1'den naklen yayınlanacak.

İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER