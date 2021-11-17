17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldız futbolcudan sevindiren haber! Milli takımda sakatlanmıştı

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldız futbolcudan sevindiren haber! Milli takımda sakatlanmıştı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldız futbolcudan sevindiren haber! Milli takımda sakatlanmıştı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası grup elemeleri maçları nedeniyle verilen ara bitti. 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde ise milli takımda sakatlanan yıldız futbolcudan taraftarları sevindirecek haber geldi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'da sevindirici bir gelişme yaşandı. Aslan'ın Rumen yıldızı Morutan, Romanya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. Salı günkü antrenmana çıkmayan yıldız futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Morutan'ın, Fatih Terim'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpten ise sakatlığa ilişkin bilgilendirme mesajı paylaşıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular, dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda iki grup hâlinde pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Olimpiu Morutan, antrenmanda kontrolü bir şekilde takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında yüzüne darbe alan İsmail Çipe, antrenmana kendisi için hazırlanan özel bir maskeyle katıldı.
Türkiye A Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan antrenmanda yer almadı. Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Morutan, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

GALATASARAY'DAN TARAFTARLARA BİLET DUYURUSU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA