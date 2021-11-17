Mesut Özil’den Galatasaray derbisi mesajı

"Küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyrederek büyüdük. Evde aileyle ya da Almanya'da kahvehanelere giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabii Fenerbahçe'yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk. O yüzden pazar günü ilk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız."

Mesut, sarı-lacivertli formayı giymekten duyduğu mutluluğu yineleyerek, "İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.