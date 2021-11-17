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Beşiktaş'ta şoke eden gelişme! Alanya maçında yoklar

SPOR
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Beşiktaş’ta şoke eden gelişme! Alanya maçında yoklar

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki önemli gelişme yaşandı.

Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye'ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi.

Beşiktaş'taki bir diğer gelişme ise Fabrice N'Sakala konusunda yaşandı. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için büyük tepki çeken N'Sakala, kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.

Beşiktaşta şoke eden gelişme! Alanya maçında yoklar BEŞİKTAŞ'TA ŞOKE EDEN GELİŞME! ALANYA MAÇINDA YOKLAR
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