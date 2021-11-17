Muslera'dan inanılmaz hata! Uruguay'ın başını yaktı
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ile karşılaşan Uruguay adeta hezimete uğradı! Bolivya maçında Fernando Muslera'nın akılalmaz hatası geceye damga vurdu. Dünya basını Muslera'nın yediği golü manşetlere taşırken "Muslera'dan ciddi bir hata" başlıkları atıldı.
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay, Bolivya'ya konuk oldu. Muslera'nın formasını giydiği Uruguay, Bolivya karşısında adeta hezimete uğradı! Muslera'nın yediği goldeki inanılmaz hata ise dünya basınında geniş yankı buldu.
Bolivya, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçında Uruguay'ı konuk etti. Maç Bolivya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın golleri Bolivya adına 30' 79' Arce, 45' Moreno'dan geldi.
Bu sonucun ardından Bolivya puanını 15'e çıkarırken Uruguay 16 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde geriye 3 maç kaldı. Uruguay geride kalan 3 maçta sırasıyla Venezuela, Peru ve Şili ile karşılaşacak. Uruguay bu maçlardan istediği sonuçları alamazsa 2022 Katar'da yer alamayacak.
Bolivya-Uruguay maçına ise Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı inanılmaz hata damga vurdu. Muslera, Bolivya'nın 30. dakikada Juan Arce ile bulduğu gole ceza sahasına yapılan orta-şut karışımı vuruşa müdahele etmeye çalıştı fakat top ağlara gitti. Bolivya bu golle 1-0 öne geçti.
Uruguay'ın Arjantin'le oynadığı karşılaşmada da yaptığı büyük hatayla gündeme gelen Fernando Muslera, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk olduğu Bolivya maçında Fernando Muslera'nın yediği gol yine gündem oldu.
Fernando Muslera yine Dünya Kupası Elemeleri'nde yaklaşık 1 ay önce oynanan Arjantin maçında benzer bir golü Lionel Messi'den yemişti. Messi'nin içeri kestiği topa kimse dokunamamış, Muslera'nın da kontrol edemediği meşin yuvarlak, direğe de çarpıp ağlarla buluşmuştu.
Bolivya'da Moises Villarroel'in sol kanattan kestiği ortaya kimse dokunmazken Fernando Muslera üzerine doğru gelen topu kontrol edemedi ve direğe de çarpan top ağlara gitti. Uruguaylı futbolseverler bu gol sonrası sosyal medyada Muslera'yı eleştiri yağmuruna tuttu.
İspanyol AS Gazetesi, Uruguay'ın Bolivya karşısında uğradığı hezimeti "Bolivya rüyada; Uruguay, Katar'a gidişini oldukça zora soktu" başlığını kullandı. Haberin detayında Fernando Muslera'nın yaptığı hataya vurgu yapılırken "Bolivya-Uruguay maçında skoru alt üst eden şey Muslera'nın hatasıydı. Muslera son zamanlarda çok kötü performanslar sergiledi ve Uruguay bunu bedelini ödedi." ifadeleri kullanıldı.
İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi de Muslera'nın yaptığı kritik hataya vurgu yaptı. Gazete "Muslera zaman zaman yaptığı anlaşılmaz hatalardan birini yaptı." sözlerini kullandı.
Mundo Deportvio, Muslera'nın sadece ilk golde değil ikinci golde de hatası olduğunu vurguladı. Haberde "Bolivya, Muslera'nın ilk goldeki bariz hatasıyla öne geçti. Muslera ikinci golde direnç gösteremedi." sözleri yer aldı.
El Tiempo Gazetesi, Bolivya-Uruguay maçında Fernando Muslera'nın hatasını maçın kader anı olarak nitelendirdi. Haberde "Galatasaray forması giyen Uruguaylı Muslera büyük bir hata yaptı ve Bolivya maç içinde üstünlüğü ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.
Arjantin'de yayın yapan İnfobae sitesi ise "Muslera'nın sıradışı hatası" başlığını kullandığı haberin detayında "Uruguay'ın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na gitme umutları büyük bir darbe aldı. Muslera'nın hatası Uruguay'ın umutlarına darbe vurdu." ifadeleri kullanıldı.
LaVoz sitesi "Fernando Muslera'nın pahalıya mal olabilecek hatası" başlığını kullandı. Haberin detayında "Tecrübeli kaleci Bolivya'nın ilk golünde inanılmaz bir hata yaptı. Muslera'nın hatası sosyal medyanın da gündemine oturdu." sözleri yer aldı.
Radioagricultura sitesi "İnanılmaz! Muslera'dan olağandışı hata" başlığını kullandı. Haberde ise şu ifadeler kullanıldı; "Bolivya ve Uruguay, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştı. Bolivya'nın galibiyetinde Muslera'nın hatası başrol oynadı."
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