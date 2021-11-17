Muslera’dan inanılmaz hata! Uruguay’ın başını yaktı

Bolivya-Uruguay maçına ise Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı inanılmaz hata damga vurdu. Muslera, Bolivya'nın 30. dakikada Juan Arce ile bulduğu gole ceza sahasına yapılan orta-şut karışımı vuruşa müdahele etmeye çalıştı fakat top ağlara gitti. Bolivya bu golle 1-0 öne geçti.

Uruguay'ın Arjantin'le oynadığı karşılaşmada da yaptığı büyük hatayla gündeme gelen Fernando Muslera, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk olduğu Bolivya maçında Fernando Muslera'nın yediği gol yine gündem oldu.