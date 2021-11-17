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Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021
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Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi?

Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi? Euroleague 10. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30’ta başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle Anadolu Efes için bu maç çok kritik olacak.

Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi? THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta yalnızca 3 galibiyet elde edebilen Anadolu Efes, mutlak galibiyet parolasıyla parkeye çıkıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Olympiakos Maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports 3 kanalından ekranlara gelecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.

Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu

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