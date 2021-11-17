Beşiktaş’ta korkunç kaza! ’Kaçmasam beni parçalayacaktı’

"KAÇMASAM BENİ PARÇALAYACAKTI"

Yaşadığı kazayı gazetecilere anlatan Torun Seyidoğlu, "Ben seyir halindeydim müşterim vardı. Şişli'ye gidiyorduk arabada sallandık müşteri ile beraber. Beni solumdan buraya zıplattı. Takla atarak geldi. Kaçmasam beni parçalayacaktı. Demirlerden buraya geldiğine göre hızının hesabını sen yap" şeklinde konuştu.



