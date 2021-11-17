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Beşiktaş'ta korkunç kaza! 'Kaçmasam beni parçalayacaktı'

Son dakika haberine göre: Barbaros Bulvarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 05:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 05:59
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Beşiktaş’ta korkunç kaza! ’Kaçmasam beni parçalayacaktı’

Kaza saat 02.00'da Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 TD 3733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Torun Seyidoğlu idaresindeki 34 TBZ 60 plakalı ticari taksiye çarptı.

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Beşiktaş’ta korkunç kaza! ’Kaçmasam beni parçalayacaktı’

Kazanın etkisiyle yoldaki korkulukları aşarak yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve elektrik direğine çarptı.

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Beşiktaş’ta korkunç kaza! ’Kaçmasam beni parçalayacaktı’

İKİ KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Beşiktaş’ta korkunç kaza! ’Kaçmasam beni parçalayacaktı’

"KAÇMASAM BENİ PARÇALAYACAKTI"
Yaşadığı kazayı gazetecilere anlatan Torun Seyidoğlu, "Ben seyir halindeydim müşterim vardı. Şişli'ye gidiyorduk arabada sallandık müşteri ile beraber. Beni solumdan buraya zıplattı. Takla atarak geldi. Kaçmasam beni parçalayacaktı. Demirlerden buraya geldiğine göre hızının hesabını sen yap" şeklinde konuştu.


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Beşiktaş’ta korkunç kaza! ’Kaçmasam beni parçalayacaktı’

Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak inceleme başlattı.