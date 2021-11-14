Son dakika: Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son dakika haberleri... Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası için umutlarını devam ettiriyor. Cebelitarık'ı 6-0'la geçen Millilerin son kaçı Karadağ ile. Karadağ - Türkiye maçının hakemi açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
A Milli Takım'ımızın, Karadağ ile oynayacağı son grup maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Türkiye, Daniel Siebert yönetiminde çıktığı tek müsabakada yine Karadağ ile karşılaşmış ve hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.