Canlı I Türkiye - Cebelitarık canlı anlatım izle! Türkiye-Cebelitarık maçı hangi kanalda? Milli maç izle

OZAN KABAK VE CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI!

A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" denildi.