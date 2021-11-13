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Canlı I Türkiye - Cebelitarık canlı anlatım izle! Türkiye-Cebelitarık maçı hangi kanalda? Milli maç izle

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Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
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Canlı I Türkiye - Cebelitarık canlı anlatım izle! Türkiye-Cebelitarık maçı hangi kanalda? Milli maç izle

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız İstanbul'da Cebelitarık'ı konuk ediyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve müsabakayı Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek. Milli Takım'da Ozan Tufan, Ozan Kabak ve Cengiz Ünder sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, G grubu 9. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak.

Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İŞTE 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Hakan, Halil Dervişoğlu, Kerem, Barış Alper, Burak

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino

İŞTE MİLLİLERİMİZİN KADROSU

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

OZAN KABAK VE CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI!

A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" denildi.

BİLETLER TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçının biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Stadyum kapasitesinin %100'ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımı'mıza eşsiz destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

13 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ MAÇLARI

D Grubu:

17.00 Bosna Hersek - Finlandiya

22.45 Fransa - Kazakistan

E Grubu:

22.45 Belçika - Estonya

22.45 Galler - Belarus

G Grubu:

20.00 Norveç - Letonya

20.00 Türkiye - Cebelitarık

22.45 Karadağ - Hollanda

STEFAN KUNTZ İLE 3. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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