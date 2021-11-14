Karadağ ve Norveç'ten müjdeli haber geldi! A Milli Takım 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası ihtimalini son maça bıraktı. 16 Kasım'da Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan milliler, alınacak sonuçlara göre grup lideri olarak direkt Dünya Kupası'na da gidebilir, play-off dahi oynayamadan elemelere veda da edebilir. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller....

Giriş Tarihi: 14.11.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 08:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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