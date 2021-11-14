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Haberler Galeri Karadağ ve Norveç'ten müjdeli haber geldi! A Milli Takım 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?

Karadağ ve Norveç'ten müjdeli haber geldi! A Milli Takım 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası ihtimalini son maça bıraktı. 16 Kasım'da Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan milliler, alınacak sonuçlara göre grup lideri olarak direkt Dünya Kupası'na da gidebilir, play-off dahi oynayamadan elemelere veda da edebilir. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller....

Giriş Tarihi: 14.11.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 08:39
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Karadağ ve Norveç’ten müjdeli haber geldi! A Milli Takım 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken Norveç'in sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından grupta ikinci sıraya yükseldi ve play-off iddiasını artırdı.

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Karadağ ve Norveç’ten müjdeli haber geldi! A Milli Takım 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider?

MİLLİ TAKIM, DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Cebelitarık galibiyeti ile puanını 18'e yükselten milliler, Letonya'yla 0-0 berabere kalarak puanını 18 yapan Norveç ile puanlarını eşitledi ve genel averajda da rakibini 1 farkla geçti.

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Karadağ ve Norveç’ten müjdeli haber geldi! A Milli Takım 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider?

Hollanda'nın Karadağ deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla son maçlar öncesi grupta işler iyice kızışmış durumda.

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Karadağ ve Norveç’ten müjdeli haber geldi! A Milli Takım 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider?

Gruptaki son maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Hollanda ise Norveç'i sahasında konuk edecek. Bu iki kritik karşılaşmada alınacak sonuçlara göre milliler direkt olarak Dünya Kupası'na da gidebilir, 3. olarak elemelere veda da edebilir...

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Karadağ ve Norveç’ten müjdeli haber geldi! A Milli Takım 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider?

G GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR

16 Kasım saat 22.45

Hollanda - Norveç

Karadağ - Türkiye