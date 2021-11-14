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Galatasaray'ın unutulmaz ismi Sabri Sarıoğlu'ndan Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a salvo

SPOR
Giriş Tarihi: 14.11.2021
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Galatasaray’ın unutulmaz ismi Sabri Sarıoğlu’ndan Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’a salvo

Son dakika spor haberleri... Altyapıdan A Takıma kadar Galatasaray formasını yıllarca terleten Sarı Kırmızılıların unutulmaz ismi Sabri Sarıoğlu, yıllar sonra itiraflarda bulundu. Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'la ilgili şok ifadeler kullanan Sarıoğlu'nun sözleri büyük ses getirdi.

Galatasaray'da Gerets, Skibbe, Fatih Terim, Hagi, Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli gibi birçok teknik adamla çalışan Sabri Sarıoğlu, Prandelli döneminde kadro dışı kalmıştı. O dönem Selçuk İnan'ın kaptanlığı kendisinden aldığını affedilince de geri vermediğini belirten Sabri Sarıoğlu, Gomis ve Feghouli'yi getiren isme yüklendi. Sabri Sarıoğlu, NTV'ye konuştu. İşte Sabri Sarıoğlu'nun olay açıklamaları:

İSYAN ETTİ, SELÇUK İNAN BANA AYIP ETTİ! "SABIR TAŞI OLSA ÇATLARDI..."
"Hamza Hamzaoğlu döneminde dördüncü yıldızı kazandık. Şampiyonluk töreni benin için çok buruk geçti. O gece Burak Yılmaz tarafından sahneye Selçuk İnan kaptan olarak davet edildi. Konuşmak istemediğim konular bunlar. Çok şeyler yaşadım. Sabır taşı olsa çatlardı, ben çatlamadım sabrettim. Galatasaray'da geçirdiğim her an benim için çok özel."

"YILLAR ÖNCE ARDA TURAN'A VERİLEN KAPTANLIKTA..."
"Şimdi Selçuk İnan'ın kaptanlığı ile Arda Turan'ın kaptanlığı aynı değil. Yönetim Arda konusunda bize de fikrimizi sorduk sonra kararını verdi. Selçuk İnan olayı aynı değil.

Ben kadro dışı kaldıktan sonra bir yapılanma var. Geri döndükten sonra kaptanlık bana verilmeliydi. Selçuk İnan, bana kaptanlığı vermek istemedi. Bu konuyu onunla hiç konuşmadım."

SABRİ SARIOĞLU'NDAN SELÇUK İNAN'A VERYANSIN! "ÜÇ AYDA BİR KERE BİLE..."
Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Kadro dışı kalma sürecinden sonra affedildiğini fakat Selçuk'un kendisine kaptanlığı vermediğini belirten Sabri Sarıoğlu, "Kendisine çok büyük kırgınlığım var. Üç ay kadro dışı kaldım. Bir kere bile telefon açıp halimi hatrımı sormadı. Görürsem sadece selam veririm, o kadar." dedi.

"Galatasaray'ı çok sevdiğim için konuşmuyorum, yoksa benim yerimde başkası olsa her şeyi anlatır. Ben Galatasaray'ın altyapısında yetiştiğim için 'Galatasaray'a zarar geleceğine bana zarar gelsin' diyorum."

SENELER SONRA İLK KEZ AÇIKLADI! "BENİ KADRO DIŞI BIRAKAN KİŞİ..."
Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, kadro dışı kaldığı süreç hakkında konuştu. Mancini ile arasının çok iyi olduğunu belirten Sabri, bu iddianın yalan olduğunu belirtti. Mancini'nin kendisini çok sevdiğini o raporu yalanladığını belirten Sarıoğlu itirafta bulundu.

"PRANDELLİ BANA DEDİ Kİ 'SÖZLEŞME İMZALARKEN...' "
"Ben yıllar boyunca Galatasaray'a emek verdim, bir telefonla kadro dışı kaldım. Kasımpaşa maçından üç gün önce aradılar ve kadroya dahil edildiğimi söylediler. Prandelli benimle görüştü.

"TAKIM ARKADAŞLARIM ARKAMDAN İŞ ÇEVİRDİLER"
Kelime kelime hatırlıyorum Prandelli bana şöyle söyledi: 'Ayağa kalktı hoş geldin kaptan. Bu verilen kararda benim payım yok. Ben sözleşme imzalarken bana bir liste verdiler, bunları oynatacaksın bunlar kadro dışı kalacak' dediler. Beni istemeyen bir güç vardı. Onu da söyledim. Cenk Ergün ve arkasındaki destekçileri beni istemedi. Takım içinden de beni istemeyenler vardı.

Galatasaray'a geliyorsunuz başarılı oluyorsunuz ama doymuyorsunuz başka şeyler istiyorsunuz. Bir şekilde arkadan iş çevirmeniz gerekiyor. Ben Galatasaray'a zarar vermek istemiyorum.

"HAMZA HOCA BENİM NELER ÇEKTİĞİMİ ÇOK İYİ BİLİYOR! ŞOK OLURSUNUZ"
Bazıları benim varlığımdam hoşnut değildi. Hamza Hamzaoğlu hala hayatta gidip sorabilirsiniz. Cenk Ergün beni göndermek istedi, birkaç yöneticiyi de ikna etti. Bunun arkasında başka isimler de var. O isimleri duysanız şok olursunuz!"

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