Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçı ne zaman?
Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız zorlu deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Gruptaki son maçta mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Millilerimiz, Karadağ deplasmanında 3 puan arayacak. Peki; Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları!
Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 yılında Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız, zorlu deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Millilerimizin gruptan çıkmak için mutlaka galip gelmesi gerekecek. Peki; Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
2022 FIFA Dünya Kupası G grubu son maçımızda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geleceğiz. Son Cebelitarık galibiyeti ile Norveç ile aramızdaki averajı eriten Türkiye, Norveç'in sahasında Letonya ile golsüz berabere ayrılmasının ardından puanlarını da eşitledi.
Averajla ikinci sıraya yükselen Milli takımın Karadağ ile oynanacak maçtan mutlak galibiyet alması gerekiyor.
Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı akşamı saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
MİLLİLER GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için kalan iki maçını da kazanması, Hollanda'nın en fazla 1, Norveç'in ise en fazla 3 puan alması gerekiyor.
Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda Milli Takım iki maçını da kazanır, Norveç ise en fazla 3 puan alırsa play-off bileti ay-yıldızlı ekibimizin olacak. Milli Takım'ın iki maçını kazanması, Norveç'in ise 4 puan alması halinde puanlar eşitlenecek.
Bu durumda genel averaja bakılacak.Norveç'in son iki maçını da kaybetmesi halinde ise Türkiye'nin bir maçını kazanması ikincilik için yeterli olacak.
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