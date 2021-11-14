Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçı ne zaman?

MİLLİLER GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için kalan iki maçını da kazanması, Hollanda'nın en fazla 1, Norveç'in ise en fazla 3 puan alması gerekiyor.

Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda Milli Takım iki maçını da kazanır, Norveç ise en fazla 3 puan alırsa play-off bileti ay-yıldızlı ekibimizin olacak. Milli Takım'ın iki maçını kazanması, Norveç'in ise 4 puan alması halinde puanlar eşitlenecek.

Bu durumda genel averaja bakılacak.Norveç'in son iki maçını da kaybetmesi halinde ise Türkiye'nin bir maçını kazanması ikincilik için yeterli olacak.