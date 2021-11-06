Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu! Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek?
Galatasaray'ın son dakika açıklamasında Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvuru yapıldığı açıkladı. Peki Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilecek mi? İşte detaylar...
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçtiği ve sayısız gol pozisyonlarından yararlanamadığı maçta Rus temsilcisi ile yenişemedi: 1-1. Karşılaşma sonrası ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.
Rus basınından "championat.com" sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti. Rusya basınında olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.
Hakem Sandro Scharer, bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkardı. Daha sonra cezalandırılan isim Barinov oldu. İsviçreli hakemin saha içindeki gerginliğin ardından en son kartı, yine sarı kartı olan Zhivoglyadov'a çıkardığı görülüyor.
Rus basını, hakemin olayların başında Zhivoglyadov'a daha önce çıkardığı kartı unutmuş olabileceğini belirtti. Rusların ortaya attığı bu iddianın ardından 'Maç tekrarlanabilir mi?' sorusu akıllara geldi. Raporlarda Dmitri Zhivologlyadov'a tek kart verildiği gözüküyor.
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