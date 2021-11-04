Galatasaray: 1 - Lokomotiv Moskova: 1 MAÇ SONUCU | Aslan liderliğini korudu
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Feghouli ve Kamano'nun golleriyle 1-1 sona erdi. Galatasaray bu sonuçla puanını 8'e yükselterek liderliğini korudu.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın golü 43'üncü dakikada Feghouli'den gelirken, Lokomotiv Moskova ise 72'nci dakikada Kamano ile golü buldu. Galatasaray bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve pasını yerden ceza sahası yayında bulunan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.
17'nci dakikada Lokomotiv Moskova'nın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top kaleye yöneldi, Muslera'yı geçen topu Van Aanholt çizgiden çıkardı.
43'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sağ kanatta topu kaptı ve rakibinden sıyrılarak pasını sol kanata yolladı. Topla buluşan Van Aanholt, pasını tekte Feghouli'ye bırakırken, Feghouli'nin ceza sahası yayından yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'ık üstünlüğü ile son buldu.
İKİNCİ YARI
53'üncü dakikada Morutan, Van Aanholt'tan aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı vuruş kalecide kaldı.
54'üncü dakikada Halil Dervişoğlu, topla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun Cicaldau'ya çıkardığı topu Rumen futbolcu da Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
72'nci dakikada Maradishvili'nin sağ kanattan yerden kestiği topta Kamano meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.
81'inci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.
84'üncü dakikada Kerk topla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş auta gitti.
86'ncı dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan altıpasa çevirdiği sert top, önce kaleciye sonrasında direğe çarparak oyun alanına döndü.
88'inci dakikada Lokomotiv Moskova'nın kullandığı köşe vuruşunda Smolov'un kafa vuruşunu Muslera kurtardı. Seken topa sert vuran Murillo'nun şutunu da yine Muslera çıkardı ve topa sahip oldu.
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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