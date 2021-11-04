Galatasaray: 1 - Lokomotiv Moskova: 1 MAÇ SONUCU | Aslan liderliğini korudu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın golü 43'üncü dakikada Feghouli'den gelirken, Lokomotiv Moskova ise 72'nci dakikada Kamano ile golü buldu. Galatasaray bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.