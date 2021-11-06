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Milli güreşçi Cavit Acar bronz madalya kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Milli güreşçi Cavit Acar bronz madalya kazandı

Son dakika spor haberleri... Milli sporcu Cavit Acar, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı. Yarı final maçına çıkan Cavit Avcar Yunan karibine mağlup olmuştu. İşte detaylar...

Milli sporcu Cavit Acar, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Cavit Acar, Ermeni rakibi Hrachya Margaryan'ı 4-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Cavit Acar, yarı finalde Yunan rakibine mağlup olmuştu.

Derbide kazanan Trabzon!

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