Son dakika: Beşiktaş-Trabzospor derbisinde şok sakatlık! Yıldız futbolcu maça devam edemedi

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor kritik Beşiktaş deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşma 0-0 devam ederken Trabzonspor'da takımın yıldız isimlerinden Anastasios Bakasetas sakatlık geçirdi.

28. dakikada kendini yere bırakan Bakasetas'a sağlık görevlileri müdahale etti. Tedavisinin ardından dizine sarılı bir bandajla yeniden oyuna dönen Yunan futbolcu tekrar kendini yere bıraktı.

30. dakikada Bakasetas kenara gelirken vatandaşı Siopis oyuna dahil oldu.

ANASTASİO BAKASETAS BU SEZON NE YAPTI?

Anastasios Bakasetas bu sezon Süper Lig'de golleri ve asistleriyle dikkat çekiyor.

28 yaşındaki futbolcu şu ana kadar ligde 11 maçta süre alırken 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Bakasetas böylece 10 gole direkt katkıda bulundu.