07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş-Trabzospor derbisinde şok sakatlık! Yıldız futbolcu maça devam edemedi

Son dakika: Beşiktaş-Trabzospor derbisinde şok sakatlık! Yıldız futbolcu maça devam edemedi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş-Trabzospor derbisinde şok sakatlık! Yıldız futbolcu maça devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sakatlandı. Mücadelenin 27. dakikasında kendini yere bırakan Yunan futbolcu, tedavisi sonrası bir süre kendini saha içinde denedi. Kısa süre sonra yeniden yerde kalan Bakasetas, yerini 31. dakikada vatandaşı Siopis'e bıraktı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor kritik Beşiktaş deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşma 0-0 devam ederken Trabzonspor'da takımın yıldız isimlerinden Anastasios Bakasetas sakatlık geçirdi.

28. dakikada kendini yere bırakan Bakasetas'a sağlık görevlileri müdahale etti. Tedavisinin ardından dizine sarılı bir bandajla yeniden oyuna dönen Yunan futbolcu tekrar kendini yere bıraktı.

30. dakikada Bakasetas kenara gelirken vatandaşı Siopis oyuna dahil oldu.

ANASTASİO BAKASETAS BU SEZON NE YAPTI?

Anastasios Bakasetas bu sezon Süper Lig'de golleri ve asistleriyle dikkat çekiyor.

28 yaşındaki futbolcu şu ana kadar ligde 11 maçta süre alırken 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Bakasetas böylece 10 gole direkt katkıda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA