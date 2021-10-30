Son dakika: Beşiktaş’a Sporting Lizbon maçı öncesi kötü haber

Son dakika Beşiktaş haberleri: Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sağ arka adalesinde sertleşme olan Michy Batshuayi, Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek.

Belçikalı yıldızın Süper Lig'in 12.haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği ise yarınki geniş kapsamlı MR'ın ardından belli olacak.

HATAYSPOR MAÇIN SAKATLANDI

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sağ arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kendisini deneyen Belçikalı futbolcu, tekrar kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Batshuayi'nin yerine ise oyuna 24. dakikada Kenan Karaman dahil oldu.