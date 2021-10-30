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Altay 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Süper Lig 11. hafta

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Altay 1-1 Sivasspor MAÇ SONUCU-ÖZET | Süper Lig 11. hafta

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Altay sahasında Sivasspor'u konuk etti. İzmir'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İzmir ekibinin golünü Bamba 44. dakikada kaydetti. Konuk ekibin golü ise 37. dakikada Yatabare'den geldi. Bu sonucun ardından Altay puanı 16, Sivasspor ise 12'e yükseltti. Maçın özeti ve ligin en güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 38. dakikada Mustafa Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay, 44. dakikada Daouda Karamoko Bamba'nın golüyle skoru eşitledi. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı sağladı.

3 maç aradan sonra tekrar puan alan Altay, puanını 16'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3 maçtır üst üste sahadan beraberlikle ayrılan Sivasspor, puanını 12'ye çıkardı.

Altay, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

ALTAY - SİVASSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada gelişen Altay atağında Rayan'ın pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Kappel, şutunu gönderdi ancak top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan atak yapan Sivasspor'da Uğur'un ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan topa dokundu ancak meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Pozisyonun devamında Fajr kaleyi denese de top yandan oyun alanını terk etti.
38. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor'da Gradel'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
44. dakikada baskıyla top kapan Altay'da, Rayan'ın pasına hareketlenen Bamba, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol kanattan Bamba'nın taşıyarak ceza sahasına doğru ilerlediği pozisyonda Zeki Yıldırım topla buluştu. Zeki'nin pasında topu alan Pinares'in ceza sahası yayında plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
67. dakikada sol kanattan Paixao'nun ortasında Erhan Çelenk kafa ile topu indirdi; Kappel'in şutunda top az farkla auta gitti.
86. dakikada Erhan Çelenk'in ceza sahası önünden attığı pasta topla buluşan Paixao'nun şutu direğin dibinden dışarıya çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahtiyar Birinci xx, Ata Yıldırım xx

Altay: Lis xx, Cebrail Karayel xx, Thiam xx, İbrahim Öztürk xx, Bjönkander xx (Özgür Özkaya dk. 61 x), Poko xx, Ceyhun Gülselam xx (Zeki Yıldırım dk. 46 xx), Pinares xx (Thaciano dk. 89 ?), Kappel xx, Bamba xx (Erhan Çelenk dk. 54 xx), Rayan x (Paixao dk.46 xx)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Aka, Cem Özgener, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Mustafa Denizli



Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx (Ulvestad dk. 90 ?), Azubuike xx (Sefa Yılmaz dk. 58 xx), Kayode xx (Cofie dk. 73 xx), Gradel xx, Yatabare xx (James dk. 73 xx)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Camara, Kerem Kesgin, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Ahmet Oğuz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 38) (Sivasspor), Bamba (dk. 44) (Altay)
Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Thiam, Poko, Cebrail Karayel (Altay), Erdoğan Yeşilyurt, Cofie (Sivasspor)

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