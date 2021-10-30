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Serie A'da Igor Tudor fırtınası! Sürprizlere imza atmaya devam ediyor! Şimdi de Juventus'u devirdi

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Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Serie A’da Igor Tudor fırtınası! Sürprizlere imza atmaya devam ediyor! Şimdi de Juventus’u devirdi

Eski Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor İtalya Serie A'da Hellas Verona takımı ile sürprizlere imza atıyor. Lazio ve Milan'ı deviren Tudor son olarak Juventus'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti.

GOLLER MAÇIN BAŞINDA GELDİ

Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, 11 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

KORAY 11'DE BAŞLADI

Hellas Verona'da Koray Günter ilk 11'de forma giydi, Mert Çetin ise yedekler arasında yer aldı.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Evindeki son 4 karşılaşmayı kazanan Hellas Verona, 15 puanla 8. sıraya çıktı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Juventus, aynı puanla 9. sırada kaldı.

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