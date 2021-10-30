Amatörce bir gol yedik: Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı
Deplasmanda Hatayspor'a mağlup olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, amatörce bir gol yediklerini belirtirken oyuncularının performanslarını artırmaları gerektiğini söyledi.
Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
AMATÖRCE BİR GOL YEDİK
"Oyunun başında amatörce bir gol yedik. Olmaması gerekiyor ama olabiliyor. Maça mağlup başlamış olduk. İyi oynadığımız söylenemez. Oyunun tamamında etkili olamadık. Deplasmanda kötü oynayarak kaybetmeye devam ediyoruz."
PERFORMANSLARIN ARTMASI GEREKİYOR
"Oyuncularımın performansları istediğimiz seviyede değildi. Oyunla ilgili olarak söylenebilecek çok fazla şey yok. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi bir de lig maçı var, ardından milli araya gireceğiz. Oyuncularımızın performanslarını artırmaları gerekiyor. Hatalarımızı tekrar değerlendireceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz."
"BATSHUAYI'NİN DURUMU PAZAR BELLİ OLUR"
"Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Pazar günü belli olur. Beşiktaş'ta oynayan bu seviyede oyuncuların daha fazla mücadele edip, daha fazla konsantre olması gerekiyor."
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