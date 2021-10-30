Amatörce bir gol yedik: Sergen Yalçın’dan oyuncularına uyarı

PERFORMANSLARIN ARTMASI GEREKİYOR

"Oyuncularımın performansları istediğimiz seviyede değildi. Oyunla ilgili olarak söylenebilecek çok fazla şey yok. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi bir de lig maçı var, ardından milli araya gireceğiz. Oyuncularımızın performanslarını artırmaları gerekiyor. Hatalarımızı tekrar değerlendireceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz."

"BATSHUAYI'NİN DURUMU PAZAR BELLİ OLUR"

"Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Pazar günü belli olur. Beşiktaş'ta oynayan bu seviyede oyuncuların daha fazla mücadele edip, daha fazla konsantre olması gerekiyor."