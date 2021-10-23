Son dakika | Trabzonspor’a Bakasetas’tan kötü haber! Yıldız oyuncu için seferberlik ilan edildi

Anastasios Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 9 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. 3 kez de asist yapan Yunan oyuncu performansıyla adeta lider Trabzonspor'u sırtladı.

Yunanistan milli takımının da en önemli oyuncuları arasında yer alan Bakasetas'ın durumu kısa süre içinde belli olacak.