Trabzonspor’dan Hulk açıklaması

Brezilya basınınından Uol adlı internet sitesi, Trabzonspor 'un, Hulk'la ilgilendiğini, hatta Atletico Mineiro'ya 4 milyon Euro'luk teklif yaptığını iddia etmişti. Haberde; Bordo-Mavililer'in, 35 yaşındaki futbolcuya da Brezilya'da kazandığının 3 katı senelik ücret teklif edildiği öne sürülmüştü.

Fırtına'dan bu haber için yalanlama geldi. Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."