Trabzonspor'dan Hulk açıklaması
Son dakika haberi... Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Brezilya basınınından Uol'ün, 'Trabzonspor, Hulk'u istiyor' başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Brezilya basınınından Uol adlı internet sitesi, Trabzonspor 'un, Hulk'la ilgilendiğini, hatta Atletico Mineiro'ya 4 milyon Euro'luk teklif yaptığını iddia etmişti. Haberde; Bordo-Mavililer'in, 35 yaşındaki futbolcuya da Brezilya'da kazandığının 3 katı senelik ücret teklif edildiği öne sürülmüştü.
Fırtına'dan bu haber için yalanlama geldi. Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."