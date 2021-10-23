BJK GS derbisi ne zaman? 2021 Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak iki ezeli rakipte karşılaşma öncesinde aynı puana sahip. Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 349 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilginç notlar dikkat çekiyor. Liderlik yarışından kopmak istemeyen iki takım da galibiyet için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, BJK GS derbisi ne zaman? 2021 Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelesi heyecanla beklenirken, karşılaşmanın detayları belli oldu. 17 puana sahip iki takım da 3 puan alabilmek için tüm kozlarını ortaya koyacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak iki ezeli rakipte hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, BJK GS derbisi ne zaman? 2021 Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed
GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ TARAFTARA AÇIK İDMAN YAPACAK
Galatasaray Kulübü, 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi taraftara açık idman yapılacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbinin son idmanının Nef Stadı'nda yapılacağı belirtilerek, "Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.
Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin bugün 15.00'te 19.05 liradan satışa sunulacağı belirtildi.
FATİH TERİM'İN 68. DERBİSİ
Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 68. kez derbide görev yapacak.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 67 müsabaka oynadı.
Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.
BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 34 DERBİ
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 34 maçta karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 13'ünü kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
FATİH TERİM İLE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ 7. RANDEVU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 7. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.
Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 6 maça çıktı.
Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların ikisini kazanırken, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.
SERGEN YALÇIN'IN 7. DERBİSİ
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde daha önce 6 derbi maça çıktı.
Siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın idaresinde Galatasaray ile oynadığı 3 derbide birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmada ise sahadan iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR
Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 348 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.
Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.
Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.
Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.
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