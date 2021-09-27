Trabzonspor’un itici gücü Hamsik ve Bakasetas

Bordo-Mavililer, Beşiktaş 'ın takılması sonrası bugünde liderlik için maça çıkacak. Konyaspor deplasmanında bu fırsatı geri çeviren Trabzonspor , formda rakibini devirmesi halinde puan farkıyla zirveye kurulacak. Tüm stratejisini galibiyet üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, erken bir gol ile rakibin direncini kırmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, özellikle orta sahayı kritik bölge olarak görüyor. Hamsik ve Bakasetas'a çok güvenen Avcı, bu ikiliden savunmaya da ekstra katkı sağlamalarını istedi. Alanyaspor 'a karşı merkezde oyun üstünlüğünü almayı hedefleyen Trabzonspor'da, Berat'ın yerine bu kez Siopis'in 11'de başlama ihtimali yüksek.

BERAT YERİNE SİOPİS

11'deki 3 yerliyi; Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve İsmail Köybaşı ile tamamlayacak olan Abdullah Avcı, Siopis'in yanı sıra sağ kanatta da Djaniny'ye 'hazır ol' talimatını verdi. Gervinho ve Abdülkadir Ömür ise kulübe kozu olarak kadroda yer alacak.