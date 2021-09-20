Trabzonspor’un yıldızları Nwakaeme ve Bakasetas 14 takıma bedel

ATTIKLARI GOLLER

Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.

Yunan futbolcu Bakasetas ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı.

Bu iki futbolcunun gol attığı maçlarda Trabzonspor 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanının tamamını topladı.