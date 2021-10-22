Mesut Özil! "Kimseyi hedef almadım"
SPOR ahaber.com.tr
Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, dün oynanan Royal Antwerp maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepki üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Tepkisinin maç ile alakalı olduğunu ve kimseyi hedef almadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Sevgili Fenerbahçeliler, dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı.
Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.
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