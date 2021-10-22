Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada Tetteh ve 68. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. İzmir ekibinin tek golünü ise 84'te penaltıdan Daouda Karamoko Bamba attı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Altay ise 15 puanda kaldı.

SUMUDICA 2'DE 2 YAPTI!

Yeni Malatyaspor'da göreve gelen Marius Sumudica, ligde çıktığı 2. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

YENİ MALATYASPOR - ALTAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Altay atağında Erhan'ın ceza sahasına yolladığı top Bamba'ya ulaşmadan Kaleci Ertaç'ta kaldı.

52. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan kullanılan korner atışında topa yükselen Adem'in kafa vuruşunda Kalaci Lis, çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.

56. dakikada Altay'ın ceza alanın hemen dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Pinares'in sert vuruşunda top kalenin üst ağlarında kaldı.





57. dakikada sağ kanattan hızlı çıkan Yeni Malatyaspor'da Mustafa'nın ceza alanına yaptığı pasa yerden beklemeden düzgün bir vuruş yapan Tetteh, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

66. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan gelişen atağında Mustafa'nın kaleye çektiği şutta top Ceyhun'ın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada VAR kontrolü sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, top ağlarla göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0



82. dakikada Altay atağında sağ kanattan kaptığı top ile ceza alanına girmeye çalışan Karim Hafes'in müdahalesi ile yere düşünce Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı Kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, Özgür Ertem xx, Cemil Tunç xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Haddadi xx, Mustafa xx, Aabid xx, Ndong xx, Karim xx, Chouiar xx (Mallan dk. 62), Tetteh xxx (Bwalya dk. 85 ?), Adem xxx (Kubilay dk. 90 ?)

Yedekler: Eyüp, Awuku, Muhammed, Buğra, Atakan, Nshimirimana, H. Osman

Teknik Direktör: Marius Ninel Sumudica



Altay: Mateusz Lis xx, Björkander xx, Ceyhun x, Thiam xx, Cebrail xx, Biyogo Poko x, Zeki xx (Ahmed dk. 85), Naderi x (Erhan dk. 20 xx), Pinares xx, Kappel xx (Thaciano dk. 85 ?), Bamba xx

Yedekler: Cihan, Tolga, İbrahim, Özgür, C. Özgener, Marco Paixo, Kazımcan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Tetteh (dk. 57), Adem (dk. 68 pen.) (Y. Malatyaspor), Bamba (dk. 84 pen.) (Altay)

Sarı Kartlar: Mustafa, Semih (Y. Malatyaspor), Ceyhun, Mateusz Lis, Thiam (Altay)