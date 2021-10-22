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Lider Trabzonspor'un Göztepe kadrosu açıklandı! 5 eksik var

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Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Lider Trabzonspor’un Göztepe kadrosu açıklandı! 5 eksik var

Süper Lig lideri Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu. Galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek isteyen Trabzonspor yarın akşam saat 19.00'da İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İşte 5 eksikli Trabzonspor'un Göztepe kadrosu...

Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu. Nwakaeme, Peres, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı ve Trondsen kafilede yer almadı. Sakatlığı geçen Marek Hamsik ve eşinin doğumu sebebiyle izin alan Cornelius ve Abdulkadir Ömür kadroda yer aldı.

Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

228 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor.

DEPLASMANDA YIKILMIYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

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