Vitor Pereira: Fenerbahçe Avrupa Ligi’ni kazanacak seviyede değil

"ŞAMPİYONLUKLARI KOVALAMANIN EN ÖNEMLİ UNSURU BİRLİKTE OLMAK"



Sosa, Mesut ve Gustavo'nun çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyleyen Pereira, "Futbol 11'e 11 oynanan oyundur. Bazen Trabzon'da olduğu gibi 11'e 10'da oynanır. Sahadaki 11 oyuncunun bütün oyunu çok iyi anlaması gerekiyor. Benim de yapmam gereken bu. Oyunculara bunu aşılamam gerek. Biz baskı yaptığımız zaman nasıl baskı yapmalıyız, nasıl kontratağa çıkmalıyız, topu nasıl tutmalıyız ve tempoyu nasıl belirlemeliyiz diye sahadaki 11 oyuncu ve diğer oyunculara anlatmam gerekiyor. İlk günden beri bunun için çalışıyoruz. Bazen bunu yapıp bazen yapamıyoruz. Bugün sahada baktığımızda çok fazla oyun temposu vardı. Çok koştuk bugün ama iyi anlamda değildi. Bütün takıma bakmamız gerekiyor. Bütün takım yüzünden bu oldu. Trabzon sonrası benim yapmam gereken bu takım ruhunu daha yüksek seviyede tutmalıydım. Hep birlikte çalışıyoruz ama takımla bunu analiz etmem gerekiyor. Bir anda belki çok hızlı oynamaya çalışıyoruz ama bunu iyi yapmıyoruz. Gol atmalıyız diye çok hızlı oynarken bu şekilde oyunu kontrol edemiyoruz. Rakibe baktığımız zaman takımın adına bakarız. Antwerp iyi bir takım. Bu grupta herkesle çekişebilecek takım. Bize benzer seviyede bir takım. Bugün kazanmayı çok isterdim. Biz yarın bu durumu analiz edeceğiz seviyemizi yukarı çıkacağız ve en önemlisi birlikte olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluklar kovalamanın en önemli unsuru bu" şeklinde konuştu.