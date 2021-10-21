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Fenerbahçe - Royal Antwerp CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 21.10.2021
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Fenerbahçe - Royal Antwerp CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i ağırlıyor. Gruptaki ilk iki maçında Frankfurt'la deplasmanda berabere kalan ve Olympiakos'a evinde mağlup olan Fenerbahçe, Antwerp'i mağlup ederek tur umudunu sürdürmek istiyor. Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE MORAL KAZANMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 8. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, 9. hafta oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybederek, Antwerp maçı öncesinde yara aldı. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe kazanarak hem moral kazanmak hem yükselişe geçmek istiyor.

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ANTWERP DE KAYIP!

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

ANTWERP'DE TANIDIK İSİMLER!

Fenerbahçe'nin iki eski forveti Samatta ve Frey, Belçika temsilcisi Antwerp'in formasını giyiyor. Samatta, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 1 gol 1 asist üretebildi. Frey ise 13 maçta 12 gol 1 asist üreterek.

MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp mücadelesinde 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve yapılan idmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, Antwerp maçında yer alamayacak. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemeyecek.

FERDİ KADIOĞLU YER ALACAK

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Royal Antwerp mücadelesinde yer alacak. Yapılan kontrollerinin ardından ciddi bir problemi olmadığı anlaşılan Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

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