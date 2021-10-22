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Trabzonspor'dan Trondsen ve Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Trabzonspor’dan Trondsen ve Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, sakatlıkları süren Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı hakkında açıklama yaptı. Kulüp doktoru Hakan Çelik yaptığı açıklamada, " Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü, sakatlığı bulunan Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, sakatlığı bulunan Anders Trondsen ve solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır" dedi.

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