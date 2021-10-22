Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? 2021 Süper Lig 1. hafta BJK GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek namağlup yoluna devam eden Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirdi. 10'uncu haftada derbi maçına çıkacak Galatasaray'da hedef galibiyet. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? 2021 Süper Lig 1. hafta BJK GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda karşılaştığı Lokomotiv Moskova deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle kazanarak Avrupa Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. İki ezeli rakip karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik yarışından kopmak istemiyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? 2021 Süper Lig 1. hafta BJK GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler...
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Beşiktaş 17 puan 7 averajla 4. sırada, Galatasaray ise 17 puan 2 averajla 7. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed
GALATASARAY MOSKOVA'DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda karşılaştığı Lokomotiv Moskova deplasmanında Kerem'in attığı golle kazanarak Avrupa Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 3'üncü maçında da istediği sonucu aldı. Lazio galibiyetiyle Avrupa'ya ayak seslerini hissettiren Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanında da 1 puan çıkardıktan sonra dün Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Grubun kaderi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 82'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle büyük bir zafere imza attı ve 7 puanla grup liderliğini sürdürmeyi başardı.
FATİH TERİM'İN HAMLELERİ MAÇI ÇÖZDÜ
Avrupa'daki ideal 11'inden farklı olarak Moskova deplasmanında Kerem, Morutan, Halil gibi isimleri kulübeye çeken tecrübeli teknik adam, oyunu istediği gibi şekillendirdikten sonra silahlarını son 15 dakikaya girilirken hazırladı ve sonrasında oyuna sürdü. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesiyle Rus temsilcisinin savunması çaresiz kalmaya başladı. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Morutan harika pasında, Kerem'in yaptığı müthiş koşu golü de beraberinde getirdi ve Galatasaray, Rusya deplasmanından 3 puanla döndü.
TAKIMDA ÖZGÜVEN ARTTI
Galatasaray bu galibiyetle, Şampiyonlar Ligi seviyesi olarak görülen grubun rakipsiz lideri oldu. Teknik heyet ve futbolculardaki özgüven artarken sarı-kırmızılılarda rehavet yasaklandı. Galatasaray bu galibiyeti pazartesi gününe kadar unutup, Beşiktaş maçına odaklanacak. Florya'da derbi mesaisine başlayacak sarı-kırmızılı ekipte her futbolcusundan yararlanmaya çalışan Fatih Terim, zor günlerin ardından takımda yepyeni bir sayfa açmayı başardı.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR
Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 348 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.
Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.
Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.
Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.
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