Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yan etkileri devam ediyor! Ali Koç, Altay ve Osayi PFDK'ya sevk edildi
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylarla ilgili sevkler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, Başkanvekili Erol Bilecik ve kanat oyuncusu Osayi Samuel PFDK'ya sevk edildi.
Trabzonspor deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe, liderliği de rakibine kaptırmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda açıklamalarda bulunmuştu. Ali Koç, hakem Ali Şansalan'ın yönetimine isyan etmişti. Başkan Ali Koç, Altay Bayındır ve Osayi Samuel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından maç sonunda hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI SEVK AÇIKLAMASI!
'TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?
- Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...
- Metin Tokat kimdir, kaç yaşında? Metin Tokat hangi takımlı, neden istifa etti?
- 1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...
- Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
- Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 SSB başvuru şartları ve kadro dağılımı
- Merkez Bankası PPK faiz toplantısı ne zaman? 2021 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı hangi gün?
- 2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...
- T.C Kimlik numarasıyla başvurmak yetiyor! 1 yıl kart ücreti, EFT, FAST, havale işlem ücreti yok!
- MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde online eğitime geçilecek mi?
- NBA hangi kanalda? 2021-2022 sezonu NBA maçları nasıl izlenir?