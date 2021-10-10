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Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisinde süper dörtlüsüne güveniyor

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Giriş Tarihi: 10.10.2021
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Trabzonspor’da Fenerbahçe derbisinde süper dörtlüsüne güveniyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan bordo mavililer, Fenerbahçe maçında süper dörtlüsüyle zafere ulaşmanın planını yapıyor.

Trabzonspor'un ligde oynadığı 8 maçta toplam 13 gol, 7 asiste imza atan yıldızları Bakasetas (5 gol, 3 asist), Hamsik (1 gol, 2 asist), Nwakaeme (4 gol, 2 asist) ve Cornelius (3 gol) milli ara sonrası Fenerbahçe ile 17 Ekim Pazar günü oynanacak liderlik maçında da Fırtına'nın vurucu gücü olacak.

Planlarını bu dörtlü üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Bakasetas ve Hamsik'le rakibine üstünlük kurup, bu ikilinin yön vereceği hücumlarda Nwakaeme ve Cornelius ile F.Bahçe'yi devirmeyi hedefliyor.

TOPLU DAYANIŞMA

Avcı ayrıca Bakasetas ve Hamsik'ten saha içinde liderlik görevini yapmalarını ve daha fazla sorumluluk almalarını istiyor.

58 yaşındaki hoca, oyuncularının tamamını da kritik maça "Toplu savunma ve toplu dayanışma" prensibiyle ile hazırlayacak.

Avcı, milli oyuncuların dönmesiyle bunun üzerinde özellikle duracak.

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