Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman? Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı bilet nereden, nasıl alınır?
Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sultanlar Ligi 3. Hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet'in maç tarihi merak ediliyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler bilet için sorgulama yapmayı sürdürüyor. İşte, Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman? Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı bilet nereden, nasıl alınır?
Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman? Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı bilet nereden, nasıl alınır? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında Sultanlar Ligi'nin iki güçlü ekibi Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet'in mücadelesi heyecanla bekleniyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman? Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı bilet nereden, nasıl alınır?
VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
İki ekip 16 Ekim Cumartesi günü saat 13:00'da karşılacak.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2. haftasında derbi karşılaşmasında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi.
Birinci set karşılıklı ataklarla 23. sayıya kadar sürdü. Eczacıbaşı'nda Boskovic, VakıfBank'ta Haak etkili ataklar yaptı. Son iki sayıyı alan VakıfBank, seti 25-23 kazandı.
İkinci set Eczacıbaşı Dynavit, çok etkili oyun sergiledi. Eczacıbaşı, Boskovic ve Heyrman'ın etkili oyunuyla seti 25-16 kazandı ve eşitliği sağladı: 1-1.
Üçüncü sette Eczacıbaşı etkili servislerle rakibini oyundan düşürdü. Boskovic'in sayılarıyla seti önde götüren ev sahibi, seti 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete VakıfBank iyi başladı. Köşelerden yaptığı ataklar ile önde götürdüğü seti VakıfBank, 25-19 kazandı ve skoru eşitledi: 2-2.
Tie-break setinde az hata yapan VakıfBank seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.
Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Karayolları-Bolu Belediyespor: 3-2
Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor: 2-3
Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3
PTT-Mert Grup Sigorta: 3-0
Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor: 3-1
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- Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman? Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı bilet nereden, nasıl alınır?
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