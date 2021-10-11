Trabzonspor’da Fenerbahçe mesaisi! Zafer için son planlar yapıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcıları ve analiz ekibi ile Fenerbahçe'nin bu sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları mercek altına aldı.

Rakibin son iki karşılaşması olan Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında çok farklı performanslar ortaya koymasının analizlerde önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, özellikle 11'de sürekli yaşanan değişimlere karşı özel bir önlem alınmayacağı bilgisine ulaşıldı.