A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Letonya maçı sonrası flaş açıklamalar
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki Letonya karşılaşması sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kuntz "Oyuncularımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmalarını çok sevdim." dedi. Öte yandan Kuntz'un zafer sonrası göz yaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki Letonya karşılaşması sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Öncelikle bu bir galibiyet ve 3 puan. Bunun son dakikada atılan bir golle gelmiş olması özel kılıyor. Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum."
(Kuntz'un zafer sonrası göz yaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.)
"Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Onlar adına seviniyorum. Çünkü daha fazlasını hakediyorlar"
"Oyuncularımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmalarını çok sevdim."
"Gerçekçi olmamız lazım. 6 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk halkını mutlu edecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı."
"Maç sırasında her şeyin tümüyle iyi geçtiğini söyleyemeyiz, geliştirmemiz gereken şeyler var. Çalıştığımız şeylerin ardından büyüyen büyük bir ruh vardı, devre arasında ve oyun içerisinde taktik değiştirdik. Letonya'nın attığı golden 1 saniye sonra bile, asla pes etmediler. Türk taraftarların ne kadar desteklediklerini biliyorum, oyuncuların maç sonu sevincinden dolayı çok memnunum. Türk taraftarların takımla arasında ki bağı güçlendirmeliyiz. Duygusal anlam dışında 3 puan dışında bir anlamı yok bu galibiyetin."
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