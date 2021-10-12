A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’dan Letonya maçı sonrası flaş açıklamalar

"Maç sırasında her şeyin tümüyle iyi geçtiğini söyleyemeyiz, geliştirmemiz gereken şeyler var. Çalıştığımız şeylerin ardından büyüyen büyük bir ruh vardı, devre arasında ve oyun içerisinde taktik değiştirdik. Letonya'nın attığı golden 1 saniye sonra bile, asla pes etmediler. Türk taraftarların ne kadar desteklediklerini biliyorum, oyuncuların maç sonu sevincinden dolayı çok memnunum. Türk taraftarların takımla arasında ki bağı güçlendirmeliyiz. Duygusal anlam dışında 3 puan dışında bir anlamı yok bu galibiyetin."