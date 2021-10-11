Canlı I Letonya - Türkiye canlı anlatım izle! Letonya - Türkiye maçı nereden izlenir? Letonya maçı saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri G grubu 8. maçında Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Stefan Kuntz yönetimindeki ikinci maçına çıkacak takımımız bu maçı kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Letonya ile oynanan son maç 3-3'lük skorla sona ermişti. Peki, Letonya - Türkiye maçı canlı nasıl izlenir? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası elemelerinde son olarak Norveç'le sahasında 1-1 berabere kalan ve ikincilik yolunda kritik iki puan kaybeden A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak.
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
LETONYA: OZOLS, SAVALNIEKS, CERNOMORDIJS, DUBRA, JURKOVSKIS, ZJUZINS, EMSIS, JAUNZEMS, KIGURS, CIGANIKS, ULDRISIS
TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ÇAĞLAR, MERİH, CANER, OZAN, KEREM, HAKAN, YUSUF, CENGİZ, BURAK
MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.
KARŞILAŞMAYI İSVEÇLİ HAKEM EKBERG YÖNETECEK
Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.
İKİ İSİM KADRODAN ÇIKARILDI
Ay-yıldızlı ekipte, bu karşılaşma öncesi Serdar Aziz ile Kenan Karaman sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Letonya'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
TÜRKİYE İLE LETONYA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 8. kez rakip olacak.
Milliler, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.
Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi.
İLK MAÇ 3-3 BERABERE BİTMİŞTİ
Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. A Milliler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.
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