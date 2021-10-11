Canlı I Letonya - Türkiye canlı anlatım izle! Letonya - Türkiye maçı nereden izlenir? Letonya maçı saat kaçta hangi kanalda?

İLK MAÇ 3-3 BERABERE BİTMİŞTİ

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. A Milliler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.