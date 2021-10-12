GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta?

GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için lige verilen arada, sarı kırmızılı ekibin rakibi İstanbulspor olacak. TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; GS İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?