GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta?
Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçlarıyla lig provaları yapıyor. Sarı kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde konuk edeceği İstanbulspor ile 12 Ekim tarihinde karşılaşacak. Galatasaray’ın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’la mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için lige verilen arada, sarı kırmızılı ekibin rakibi İstanbulspor olacak. TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; GS İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
12 Ekim tarihli Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma GS TV ve Galatasaray YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA 13 EKSİK
Galatasaray'da hazırlık maçında 13 oyuncu yer alamayacak. Milli takımlarında olan, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, İstanbulspor maçında sahada yer alamayacak.
KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcuların daha sonra teknik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.
Sonuçlandırma çalışmaları yapılan idmanın soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.
Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncunun antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta?
- Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Kasım ayı askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?
- ÖSYM son dakika: 12 Ekim YKS 2. ek tercihler başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Ek tercih kontenjanları...
- "Su uyur lakin düşman uyumaz" Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...
- Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram mesajlar neden gitmiyor? Instagram yine mi çöktü, neden açılmıyor? DM kutusu...
- 60 personel alımı yapılacak! Rekabet Kurumu KPSS 80 puan ile personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları...
- Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...
- Emekliye baharı getirecek fırsat! Hesaplara 850 TL anında yatacak! Maaşı 1.500 TL'nin üstünde olanlar...
- Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Yeşil Kalkınma Devrimi neyi kapsıyor?
- Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor! Esnaf sevinçten havaya uçacak! Malulen emeklilik yaş şartı...
- Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...