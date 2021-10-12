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GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021
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GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı saat kaçta?

Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçlarıyla lig provaları yapıyor. Sarı kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde konuk edeceği İstanbulspor ile 12 Ekim tarihinde karşılaşacak. Galatasaray’ın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’la mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GS İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için lige verilen arada, sarı kırmızılı ekibin rakibi İstanbulspor olacak. TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; GS İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

12 Ekim tarihli Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma GS TV ve Galatasaray YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 13 EKSİK

Galatasaray'da hazırlık maçında 13 oyuncu yer alamayacak. Milli takımlarında olan, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, İstanbulspor maçında sahada yer alamayacak.

KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcuların daha sonra teknik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

Sonuçlandırma çalışmaları yapılan idmanın soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncunun antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

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