Galatasaray yeni stadyum isim sponsorunu son dakika olarak açıkladı! İşte Aslantepe'nin yeni ismi
Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu'nun merakla beklenen yeni isim sponsorunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, NEF ile 725 milyon TL değerinde 5+5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamasında stadyum isim sponsorluğu açıklandı.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.
İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.
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