12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray yeni stadyum isim sponsorunu son dakika olarak açıkladı! İşte Aslantepe'nin yeni ismi

Galatasaray yeni stadyum isim sponsorunu son dakika olarak açıkladı! İşte Aslantepe'nin yeni ismi

SPOR
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
ABONE OL
Galatasaray yeni stadyum isim sponsorunu son dakika olarak açıkladı! İşte Aslantepe’nin yeni ismi

Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu'nun merakla beklenen yeni isim sponsorunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, NEF ile 725 milyon TL değerinde 5+5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamasında stadyum isim sponsorluğu açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.

600

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA