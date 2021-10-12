Galatasaray yeni stadyum isim sponsorunu son dakika olarak açıkladı! İşte Aslantepe’nin yeni ismi

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.