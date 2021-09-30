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Marsilya - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Marsilya - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI ANLATIM

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Cengiz Ünderli Marsilya'ya konuk oluyor. İtalyan temsilcisi Lazio'yu evinde 1-0'la deviren Galatasaray, Fransa'dan puan veya puanlarla dönerek grupta avantaj sağlamak istiyor. Marsilya - Galatasaray maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'nın konuğu. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

MARSİLYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!

Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.

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MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

SACHA BOEY VE BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA DAHİL EDİLDİ!

Galatasaray'ın Marsilya maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban

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