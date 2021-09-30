Marsilya - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI ANLATIM
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Cengiz Ünderli Marsilya'ya konuk oluyor. İtalyan temsilcisi Lazio'yu evinde 1-0'la deviren Galatasaray, Fransa'dan puan veya puanlarla dönerek grupta avantaj sağlamak istiyor. Marsilya - Galatasaray maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'nın konuğu. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
MARSİLYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!
Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.
KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
SACHA BOEY VE BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA DAHİL EDİLDİ!
Galatasaray'ın Marsilya maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri! FB Olympiakos özet, goller, önemli anlar!
- Marsilya GS canlı izle! 30 Eylül EXXEN Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın izleme ekranı!
- Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya GS maçı şifresiz izleme yolları!
- Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?
- Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…
- FB Olympiakos şifresiz veren kanallar listesi! Fenerbahçe Olympiakos şifresiz yayın var mı?
- Banu Küçükpolat kimdir, kaç yaşında? Opr. Dr. Banu Küçükpolat hangi hastanede çalışıyor?
- Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda yayınlanacak?
- Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var?
- 1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…
- Çorum'da son dakika deprem! Deprem merkez üssü neresi? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
- Vergi yapılandırma bitti mi, son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?